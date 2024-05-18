الكشف على 917 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط ضمن "حياة كريمة"

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٩١٧ مواطن في ٧ تخصصات طبية بواقع " ١٨٧ حالة طب أطفال، ٢١٠ حالة أمراض باطنة، و١٠٣ جراحة و٤١ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٢٤٨ حالة رمد، و٧٦ حالة أسنان، ٥٢ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٣٩ حالة، و٢١ حالة موجات صوتية و١٧ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٩ حالة وإجراء خلع أسنان ٣٥ حالة، وتحويل ٥ حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لعدد ٣ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩١ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.