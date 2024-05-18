جدل فى واشنطن بعد رفع العلم الأمريكى مقلوبًا بمنزل قاضٍ بالمحكمة العليا

أثار تقرير عن رفع علم الولايات المتحدة مقلوبًا في منزل القاضي في المحكمة العليا الأمريكية صامويل أليتو، في يناير 2021، ضجة في واشنطن، حيث قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس جو بايدن يؤمن بأن "العلم مقدس"، فيما دعا عضو كبير في مجلس الشيوخ القاضي أليتو إلى التنحي من قضيتين يتم النظر فيهما حاليًا في المحكمة.

وقال القاضي أليتو لصحيفة "نيويورك تايمز" إن زوجته مارثا آن أليتو وضعت العلم على عمود خارج منزلهم في ضاحية الإسكندرية بولاية فيرجينيا، بعد خلاف مع أحد الجيران بعد وضعه لافتة على حديقته تنتقد الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترمب.

وأصبح العلم الأمريكي المقلوب رمزًا لاحتجاج أنصار ترمب، بما في ذلك أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما سعوا إلى إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي ديك دوربين، الذي يرأس اللجنة القضائية في المجلس، أليتو إلى التنحي عن قضيتين توجدان حاليًا أمام المحكمة العليا، وتتعلقان بانتخابات عام 2020 وهجوم الكابيتول.

وأصدر ديمقراطيون آخرون، بمن فيهم السيناتور ريتشارد بلومنثال والنائبان هانك جونسون وآدم شيف، دعوات مماثلة.

وتجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي، سؤالا بشأن ما إذا يعتقد بايدن أن أليتو يمكنه الحكم بشكل محايد في القضايا المتعلقة بأحداث 6 يناير.

وقالت جان بيير عن أليتو: "لا أستطيع التعليق عما إذا كان يجب عليه التنحي، وكيف يجب أن يمضي قدمًا في المحكمة"، مضيفة: "هذه الخطوة تُقرر داخل المحكمة".

لكن جان بيير أضافت أنها تحدثت مع بايدن عن هذا الأمر، وقالت: "الرئيس يؤمن بأن العلم الأمريكي مقدس، ويجب علينا احترامه"، مشيرة إلى من وصفتهم بـ"الرجال والنساء الشجعان الذين ضحوا بحياتهم لحماية أمتنا".