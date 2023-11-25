سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

"برغم أنه صعيدى إلا أنه مش فارق معاه مين يصرف على ولاده وكل همه معاش أمى بيروح فين"..

بهذه الكلمات بدأت غادة.إ حديثها لـ"الدستور" بعد تحريرها دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في الجيزة، قائلة: “تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشبت بيننا قصة حب وبرغم رفض والدى للزواج إلا أننى تحديت الجميع وأصريت على الزواج منه، فاضطر والدى على قبوله ومساعدته فى شراء شقة للزوجية، وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلين بنت وولد”.

وتابعت غادة حديثها: “منذ بداية زواجنا وهو عاطل عن العمل معتمدا على والدى فى تلبية كل متطلباتنا، وبعد إنجاب طفلتنا الأولى طلبت من نجل عمى توظيفه فى إحدى الشركات وبالفعل ساعده إلا أنه لم يستمر، وقام ببيع مصوغاتى الذهبية لفتح مشروع خاص به، ولم يعطينى من مكسبه جنيه واحد للمنزل”.

واستكملت الزوجة: “لم أشعر بالاحتياج والحوجة إلا بعد وفاة والدى واضطررت للعمل فى إحدى المدارس لتلبية احتياجات بيتى وأطفالى، حتى فاض بيا الكيل منه للإنفاق علينا. وكل مرة أتشاجر معه لأخذ أموال للإنفاق على البيت يقول “خدى من أمك يعنى بتودى معاشها فين” برغم أني أخذت منها كثيرا حتى أصبحت أخجل منها”.

وأخيرا تركت منزل الزوجية نهائيا متخيلة بأنه سيتغير لكنه حضر لمنزل عائلتى وطلب منى الاستقرار بمنزل والدى لتقوم والدتى بالإنفاق علينا وهو سيقوم بزيارتنا كل أسبوع ومنذ سنة ونحن بهذا الوضع، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وحررت ضده دعوى قضائية لخلعه تحمل رقم ٥٨٤٤ لسنة ٢٠٢٣.