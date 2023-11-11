سيدة في دعوى خلع زوجها بالقاهرة الجديدة: فسخ خطوبة ابنتنا لتزويجها من شخص غني

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد نشوب مشاجرات وخلافات كبيرة بينهم لرفضه زيجة ابنتهما.

وقالت نجلاء عبد السلام في دعواها التي تحمل رقم 518 لسنه 2023 لـ"الدستور": “مر على زواجنا 21 عاما وأثمر عن إنجاب بنت وحيدة ولم نتمكن بعدها من إنجاب أطفال، زوجي طبعه صعب للغاية فهو دائم المشاجرات والخلافات بدون أي أسباب واضحة، وبرغم أن طبيعة عملة السفر الكثير والوقت القصير الذي يقضيه معنا، إلا أنه شخص مغرم بالمشاكل والخلافات”.

وأضافت الزوجة: “تمت خطبة ابنتنا منذ سنة ونصف تقريبا على من أرادته وأحبته بكامل رغبتها، وهو شاب خلوق ومحترم ويحبها كثيرا ومن عائلة كبيرة، ووافق عليه زوجي في البداية متخيلا بأن والد العريس سيساعد نجله في التجهيزات وشراء شقه فاخرة له، حتى اكتشف بأن عريس ابنتنا سيسافر السعودية للعمل حتى يتمكن من شراء شقة وتجهيزها، فاعترض زوجي وطلب منه بأن يساعده والده في الزواج، فاعترض خطيب ابنتي، مؤكدا أنه لا يريد مساعدة من أحد، وسيعمل لتجهيز شقة الزوجية في حدود إمكانياته، فغضب زوجي للغاية وأخبره بأن ابنتنا لن تسافر معه أيا كان السبب، فطلب منه بأن لا يسبق الاحداث وأن نيته بأن يعمل في السعودية فترة مؤقتة حتى يتمكن من تجهيز ما يرغب فيه وسيعود للعمل بمصر".

وتابعت نجلاء: “بعد سفر خطيب ابنتنا اكتشفنا رغبة زوجي في فسخ الخطبة لتزويجها ابن أحد أصدقائه الأغنياء جدا، رفضت أنا وابنتي حديثه، فنشبت بيننا مشاجرات كثيرة وخلفات وصلت لتعديه علينا بالضرب، حتى حاولت ابنتنا الانتحار اعتراضا على ما يفعله والدها، وبالنهاية تعدى علينا بالضرب المبرح وطردنا من المنزل ورفض إعطائنا أي شيء يخصنا، ومنذ 6 أشهر تقريبا ونحن بهذا الوضع، لم يسأل عنا مطلقا، لذلك لجأت لمحكمه الأسرة لخلعه”.