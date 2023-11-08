"الصدفة تكشف المستور".. طبيبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: طلع ممرض

"خدعنى وفهمنى إنه طبيب متخصص في العلاج الطبيعي، وبعد سنة جواز اكتشفت إنه ممرض"، هذا ما قالته "غادة"، في حديثها لـ"الدستور"، حول السبب وراء إقدامها على رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ضد زوجها.

وقالت الزوجة: "أصبت بصدمة عصبية بسببه وأصبحت أتردد على طبيب نفسي للعلاج"، موضحة: "قصتي بدأت معه منذ سنتين ونصف تقريبًا، فتعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتطور الحديث بيننا حتى أصبحنا نتحدث ليل مع نهار".

وتابعت: "ولأنه مغترب بإحدى الدول العربية كان كل أحاديثنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وبعد فترة اعترف لي بحبه، وبدأت بيننا قصة حب، وقرر بعدها الحضور إلى مصر للتقدم لخطبتي".

وواصل: "استمرت خطوبتنا لمدة 7 أشهر تقريبًا دون أية مشاكل أو خلافات، بالعكس كانت أجمل فترة بحياتى، وتمت زيجتنا بحضور الأهل والأصدقاء"، متابعة: "وبعد زواجنا بسنة اكتشفت عن طريق الصدفة من أحد أقاربه بأنه كان طالبًا بكلية الطب وبعد رسوبه سنتين ترك الكلية والتحق بكلية التمريض".

واستطردت: "كنت فى حالة من الذهول بعد ما تأكدت من هذه المعلومة، وتذكرت أثناء كتب كتابنا وجدنا أنه مقيد ببطاقة الشخصية طالب بكلية الطب، وتعجب والدي حينها بأنه لم يقم بتغيير بطاقته حتى الآن إلى طبيب".

وأكملت: "بمواجهته اعترف لى بأنه خشي بأن يخبرني بأنه ممرض، فأرفض الزواج منه لأننى طبيبة بشرية، فقرر خداعي حتى نتزوج وحينها يضعنى أمام الأمر الواقع".

وأتمت حديثها: "على الفور تركته ورفضت العودة له نهائيًا، لأنه أصبح فى نظرى شخص مخادع وغير أمين، وطلبت منه الطلاق وديًا وأخذ حقوقي ومنقولاتى بكل ود رفض وطلب مني التنازل عن كل متعلقاتي مقابل الطلاق وديًا، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع ضده عدة دعاوى قضائية منها الخلع، والتي تحمل رقم ٦٨١١ لسنة ٢٠٢٣".