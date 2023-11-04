السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة في دعوى خلع زوجها: دائم السفر مع موظفة بشركته وتزوجها عرفيا

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد اكتشافها سفره مع زميلته بالعمل بغرض التنزه وزواجه منها عرفيا.

وقالت أسماء.ع في دعواها التي حملت رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٢٣: “مر على زواجنا نحو العشرين عاما وأثمر عن إنجاب أربع أبناء جميعهم فى مراحل دراسية مختلفة، لكن فاض بيا الكيل من تصرفات زوجى وعينه الزايغة طوال الوقت برغم أننى اتمتع بقدر كافى من الجمال والثقافة”.

وتابعت الزوجة: «كان يعمل بدول الخليج طوال سنوات زواجنا، وتحملت سفره وصنت شرفه ووقفت بجانبه ولم أبزر أمواله بل بالعكس حرمت نفسي من كل متع الحياة من أجل الحفاظ على أموال غربته، وعندما قرر العودة والاستقرار بمصر اكتشفت بأنه على علاقات كثيرة بفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم مقابلات وصداقات متطورة، تركت منزل الزوجية عدة مرات على املا بأن تنصلح أحواله، وعدنى كثيرا بأنه سيتغير من أجل استقرار البيت والأولاد لكن بلا جدوى».

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سيدة في دعوى خلع: اكتشفت زواجه بالخارج منذ 5 سنوات

وأضافت أسماء: «افتتح شركة استيراد وتصدير وبعد فترة اكتشفت ارتباطه بعلاقة عاطفية مع فتاه تعمل لديه بالشركة ويصطحبها برفقته فى كل سفرياته، وعندما بحثت عن هذه العلاقة وجدته متزوج منها عرفيا ومستأجر لها شقة بجانب الشركة، لذلك قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لخلعه».

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