سيدة في دعوى خلع: اكتشفت زواجه بالخارج منذ 5 سنوات

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة برفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم 563 لسنة 2023 وتطالب فيها بخلعه.

وقالت "علا. م" فى دعواها: تزوجته منذ 10 سنوات بعد قصة حب استمرت لمدة سنتين وأثمر زواجنا عن إنجاب ولدين توأم، وفور زواجنا مباشرة سافر زوجى للعمل بالسعودية وتركنى برفقة أسرته بمصر، تحملت منهم ما لم يتحمله أحد، فبدلا من أن أعيش حياة سعيدة مثل أى عروس بعمرى إلا أننى عشت حياة بائسة فأصبحت خادمة لكل كبير وصغير فى المنزل، وحرمت من كل متع الحياة بسبب سفره للخارج، حتى كل أمواله كان يرسلها لأسرته وينفقون منها ويأتون بكل ما يحلوا لهم وفى المقابل أنا محرمة من زوجى وأيضا من خيره.

وتابعت الزوجة: بعد إنجابي لأولادى التوأم بدأت أستقر شيئا فشيئا فى شقتى، وتمكنت من شراء شقتين ومحل آخرين طوال سنوات غربته وطلبت منه كثيرا الرجوع والعمل بمصر

وأوضحت له بأننا سنقوم بتأجير الشقتين وسنفتح مشروع خاص بنا لكن بلا جدوى، رفض وفضل استكمال حياته بالخارج.

واستكملت علا: كنت أعيش فى خداع مستمر حتى ظهر على حقيقته فبالعام الماضى أرسل زيارة لوالديه ليتمكنوا من عمل عمرة طلبت منه إرسال زيارة لي أيضا لكنه رفض ووعدنى بإرسال زيارة العام المقبل.

وفور عودة والديه تفاجأت بأن حماتى تلمح لأولادى أكثر من مرة بأن لهم أشقاء آخرين بالسعودية، واجهت زوجى بما قالته والدته أنكر فطلبت منه إرسال زيارة لي حتى أتأكد بنفسي لكنه رفض.

وبعد مشاكل كثيرة نشبت بيننا أخبرتنى حماتى بأنه متزوج ولديه طفلين من سيدة مصرية مقيمة بالسعودية وسيقوم بإحضارهم معه فى زيارته الجديدة لمصر.

جن جنونى وبمواجهته اعترف بزواجه منذ 5 سنوات، وبرر بأنه يحتاج لدفء الأسرة معه بالغربة لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية لخلعه.