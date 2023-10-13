اعترافات زوج تعدى على زوجته: "رفعت دعوى خلع.. فعاقبتها ومزقت جسّدها بكتر"

"رفعت عليا دعوى خلع فعاقبتها ومزقت جسدها بكتر".. هذه الكلمات كانت أولى اعترافات المتهم بتمزيق جسد زوجته أمام رجال مباحث المقطم عقب القبض عليه.

وأضاف المتهم الذي يعمل جزارًا أنه لم يكن يتخيل أن تقيم زوجته دعوى ضده بالخلع، ولكنه أصيب بصدمة شديدة حينما علم ذلك.

وأضاف المتهم أمام ضباط مباحث المقطم، أنه حينما علم بما قامت به زوجته توجه إليها والانتقام منها مستخدمًا سلاحًا أبيض كتر، وتعدى عليها بالضرب، مما أدى لإصابتها.

وأمرت نيابة المقطم بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت خبرًا مدعومًا بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

وتبيّن من الفحص سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 2023/8/13 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.