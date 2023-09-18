سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها: "بيدي مرتبه لأخته ورفض يشتريلي تليفون"

رفعت سيدة عشرينية دعوى ضد زوجها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة حملت رقم 8596 لسنة 2023 تطالب فيها بخلعه لرفضه شراء هاتف محمول لها.

وقالت “مها.ع” في دعواها: “تعرفت عليه عن طريق عملي فكنا زملاء بنفس الشركة، وتقدم لخطبتي وشكر الجميع في أخلاقه وسلوكه وهذا ما شجعني على فكرة الارتباط به واستمرت خطوبتنا لمدة 6 أشهر وتمت زيجتنا وسط حضور حافل بين الأهل والأصدقاء”.

وتابعت الزوجة: “استمرت زيجتنا لمدة سنة ونصف تقريبا فمنذ زواجنا وأنا اكتشفت بأنني تزوجت من شخص لم أكن أعرفه من قبل، فبخله الشديد دفعه للتشاجر معي على أتفه الأسباب برغم أنني أتقاضي راتب شهري مثله إلا أنه يتحصل عليه كاملا”.

وأضافت: “بجانب أنني اكتشفت إرساله كل راتبه لمساعدة شقيقته في جهازها وينفق على المنزل من راتبي وعندما اعترضت على هذه التصرفات انهال علي بالضرب المبرح وتسبب في إصابتي بجرح نافذ بعد زواجنا بـ3 شهور فقط، وتركت منزل الزوجية وغادرت وبعد تدخلات كثيرة من الأهل والأصدقاء عودت مرة أخرى له ووعدني بأنه سيتغير من أجل استقرار بيتنا”.

واختتمت: “كل كلامه كان هباء وعاد كما كان وأبشع فأصبح يتحكم في مصروفي الشخصي ومقدار الطعام ومنعني من شراء أي أطعمة جاهزة فأصبحت مجبرة على العودة من العمل وطهي الطعام أيضا دون أي مساعدة منه، ومنذ فترة كنت في زيارة لمنزل شقيقتي وقام ابنها الصغير بإلقاء هاتفي بحوض السمك ولم اكتشف ذلك إلا بعد ساعة تقريبا فتلف نهائيا، لكن زوجي رفض إعطائي أموال من راتبي لشراء هاتف محمول وطلب منى الاتصال بشقيقتي وأخذ ثمن الهاتف منها كعوض عما فعله نجلها فرفضت ما يقوله وأصريت على أخذ الأموال منه فأنهال على بالضرب وطردني من منزل الزوجية لذلك قررت عدم العودة له مرة أخرى ولجأت لخلعه”.