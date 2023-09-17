سيدة تخلع زوجها: "سايبنى أخدم أخته المريضة وهو على علاقة بزميلته"

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم ٦٨٤٤ لسنة ٢٠٢٣، ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد مشاكل ومشاجرات نشبت بينهما.

وقالت “ابتسام ص” في دعواها: مر على زواجنا 3 سنوات وأثمر عن إنجاب طفل واحد فبعد زواجنا بثلاث شهور سافر زوجى للعمل بالفعل وتركنى وأنا حامل بالشهور الأولى ولم يعود خلال الثلاث سنوات إلا مرة واحدة وقضى معنا شهر واحد فقط كنت دائما أتحمله وأتحمل ظروف الصعبة حتى فاض بي الكيل وقررت ترك منزل الزوجية نهائيا وعدم العودة له مرة أخرى.

الزوجة: أصبحت أنا الخادمة في منزل العائلة للكبير والصغير

وتابعت الزوجة حديثها: منذ الزواج وأصبحت أنا الخادمة في منزل العائلة للكبير والصغير فاكتشفت بعد هذه السنوات بأنه تزوجني لأقوم برعاية والدته المسنة وشقيقته المريضة ليس أكثر فكنت أقول لنفسي في هذه الفترة بأنه واجب علي مساعدتهم ومساندتهم وكأن زوجي موجود وأكثر.

لكن ازداد الأمر سوءا وأصبح وكأنه فرض علي رعايتهم وخدمتهم حتى أصبحت زياراتي لأسرتي قليلة جدا وتكاد تكون معدومة، فشقيقته مريضة بمرض تآكل فى العظام وتعانى بجانب مرضها من حالة نفسية سيئة للغاية، وأصبحت في الفترة الأخيرة تتشاجر معي على أتفه الأسباب وتسبني وتسب أهلى دون أي داعي وأنا أتحمل.

وتابعت ابتسام: طلبت من زوجي العودة أكثر من مرة والعمل بمصر لكن بلا جدوى ولم يكتفى بذلك، بل أجبرني على ترك عملي وأخذ أجازة بدون راتب حتى أكون تحت خدمة أسرته، وبرغم ذلك لم تعترض نهائيا وكنت لهم ونعم زوجة الابن، لكن اكتشفت مؤخرا أن زوجي تزوجني حتى أخدم أسرته فقط وأنه على علاقة بفتاة زميلته بالعمل في الخارج وبينهم علاقة حب وارتباط وواجهته بما علمت به فصرح بأنها نزوة ليس أكثر وتحملته مرة وبعد فترة تأكدت أنه ما زال على علاقة بهذه الفتاة فخيرته بين النزول والعودة لمصر أو الطلاق لكنه رفض الطلاق ورفض العودة لمصر، لذلك قمت بترك منزل الزوجية وبعد 3 شهور لم يسأل عني وعن ابنه مطلقا، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.