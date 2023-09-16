السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل دعوى نشوز تقدم بها زوج بمحكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج عشرينى لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته تحمل رقم 962 لسنة 2023، طالب فيها بإثبات نشوزها وذلك لتركها منزل الزوجية بعد مشاجرة نشبت بينهم لرفضها استضافت أهله في منزلهما.

وقال إبراهيم. ع في دعواه: “مر على زواجنا تسعة شهور فقط، فتعرفت عليها ونشبت بيننا قصة حب كبيرة فكانت زميلتي في نفس جهة العمل، وقمنا بتجهيز شقتنا معًا واختيار كل تفاصيلها بكل حب وصدق”.

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كل مشكلتها معي فهي عدم تقبلها لأهلي لأنهم فلاحون ومنذ الخطوبة وهي بهذا الوضع فتتعامل معهم بتعال وبأسلوب شيء وكأنهم جهلة ونصحتها أكثر من مرة بأنهم عائلتي ومن يسئ لهم يسئ لي بالضبط.

وشرحت لها بأنهم طيبون للغاية لكنهم يعيشون في الأرياف وطباعهم غير طباع المدن وطلبت منها تحملهم الفترة التي تقابلهم فيها، وبعد زواجنا بفترة حضر أهلي بعد إلحاح مني لقضاء يومين معا فظلت زوجتي تتشاجر معي وتتهمهم بأنهم يحسدوننا ويحقدون علينا وكانت تعاملهم معاملة سيئة للغاية بجانب إهمالها لهم حتى رحلوا.

وتابع الزوج: “عندما تم تحديد موعد زفاف شقيقي رفضت الحضور معى قبلها وحضرت مع والدها يوم الزفاف على القاعة وعادت معه وكان مظهري بدونها أمام أهلي سيئ للغاية”.

ومنذ فترة ووالدي يعاني من ضعف في البصر، فطلبت منه الحضور للقاهرة ووعدته بأنني سأصحبه لإحدى المستشفيات الكبيرة للكشف وبالفعل حضر وطلب منه الطبيب التجهيز لعمل عملية في عينه، فعلمت من الطبيب بأنه يستوجب عليه الإقامة بالقاهرة لفترة للمتابعة بعد العملية وعندما عرضت الأمر على زوجتي بأن والدي سيحضرون قريبا وأوضحت لها ما قاله الطبيب فتفاجأت برفضها وتشاجرها معي قائلة: “لو حد فيهم جهة هنا مطردة ولو مش عجبك نطردك أنت كمان” فانهلت عليها بالضرب المبرح وقمت بطردها من منزل الزوجية.

محكمة الاسرة القاهرة الجديدة دعوى قضائية مشاجرة قصة حب منزل الزوجية

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