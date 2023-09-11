"بيضرب بناتي وكان سبب في طلاق ابنه الكبير".. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها بسبب والده

تقدمت سيدة لـ محكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 8291 لسنة 2023 ضد زوجها تطالب فيها بخلعه مبررة انقلاب حياتهم رأسا على عقب بسبب إقامة والده معهما.

وقالت “هالة .ج” في دعواها: “مر على زواجنا 5 سنوات وأثمر عن إنجاب بنتين، ومنذ زواجنا وأنا أعيش في شقة مستقلة بعيد عن أهله وذلك بسبب لسان والده السليط الذى لا يتحمله أحد، فكنت أتحمله في الأوقات البسيطة التي نتوجه فيها لزيارتهم”.

وأضافت: “لأنه سليط اللسان تسبب في طلاق نجله الأكبر من زوجته فكان دائم الحديث عنها بأبشع الألفاظ وتحريض نجله عليها، وانتهى الوضع بينهما للطلاق وتركت له أبنائهما ليتولى مسؤوليتهم، فعجز عن تحمل مسؤوليتهم وطلب من والدته الإقامة معه للاعتناء بأبنائه، ورفض الأطفال إقامة جدهم معهم لأنه السبب في طلاق والديهما”.

وتابعت الزوجة: “بالفعل أقامت حماتي معهم وظل حمايا بمفرده في شقتهم، فاتصل بزوجي وظل يبكى لجلوسه بمفرده وعدم استطاعته خدمة نفسه فتوجه إليه زوجي وأحضره للإقامة معنا، وبرغم اعتراضي على هذا الوضع إلا أنني لم أستطع التحدث خوفا من زوجي، وما فعله والده مع زوجة نجله الأكبر بدأ في فعله معي، من شتائم بذيئة وسب بأبشع الألفاظ طوال الوقت وعلى أتفه الأسباب”.

واختتمت: “برغم كل ذلك تحملت من أجل بقاء البيت والعشرة واعتبرته مثل والدي وتحملت الوضع لكن ما لم أستطع تحمله وقبوله هو تعديه بالضرب المبرح على بناتي وتنمره عليهم بسخرية واستهزاء عليهن طوال الوقت، فطلبت منه أكثر من مرة عدم التعدي على الأطفال أو التنمر عليهم لكن بلا جدوى، وعندما فاض بي الكيل تشاجرت معه فحكى لنجله مشاجرتي، فأنهال زوجي عليا بالضرب وطردني من منزل الزوجية، وعندما حاول إصلاح الأمر بيننا شرطت عليه عودة والده لشقته أولا لكنه رفض ومنذ 5 شهور وهو لم يسأل مطلقا في بناته”.