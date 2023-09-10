سيدة في قضية خلع بمحكمة الأسرة :" زوجي فاشل في مشروعاته وعاوز يأخذ ورثي"

"ساقنى القدر لأتزوج من رجل فاشل تتحول الأموال فى يده لتراب وعندما فشل فى الحصول على كل أموالى طردنى من منزل الزوجية"، بهذه الكلمات بدأت بها "رحاب. ز"، حديثها لـ "الدستور" أثناء تحريرها دعوى خلع ضد زوجها بـمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، وحملت القضية رقم 741 لسنة 2023.

وقالت رحاب، "مر على زواجنا سبع سنوات كاملة وأسفر عن إنجاب أطفال، فعندما تقدم لخطبتى كنت أعانى من حالة نفسية سيئة بسبب زواج والدي بعد وفاة والدتي، ووافقت على الزواج منه فقط لأتخلص من المنزل ولم أشعر تجاهه بأى مشاعر حب لكن تمت زيجتنا وتخيلت بأن مع العشرة ستنجح حياتنا لكن ما تمنيته كان خيالا".

وتابعت الزوجة، "كانت المشكلة الرئيسية بيننا هو عدم استقراره فى وظيفة مطلقا، فبيده فقد كل الوظائف المرموقة بسبب غروره ورفض التحكم فيه من قبل رؤسائه فى العمل، وبالنهاية قرر عمل مشروع ملابس واستأجر محلا واشترى كمية مهولة من الملابس وبعد شهور معدودة لم يستمر، وأخبرني بأنه لا يوجد مكسب واضطر لتصفية كل الملابس بارخص ثمن ".

مشروعات متعددة بخسائر كبيرة

واستطردت، "هكذا أقام أكثر من مشروع من مشروع حلويات لأجهزة كهربائية ومن المؤسف أن كل هذه المشروعات لم يفهم فيها مطلقا حتى أصبحنا بدون أي أموال، واضطررت لبيع كل مصوغاتي الذهبية لأتمكن من إطعام اطفالي".

وتابعت رحاب حديثها"، "توفى والدي منذ فترة وحصلت على ميراث 200 ألف جنيه، ومنذ حصولي على الميراث وهو يحاول بكل الطرق أخذ أموالي لفتح مشروع لبيع الأجهزة الكهربائية، وعندما رفضت انهال علي بالضرب وهددني بالطرد وحرمانى من أطفالى فاضطررت لإعطائه منهم 100 الف".

ووواصلت، "برغم ذلك أخبرني بأنه يريد باقي الأموال لأنه يريد شراء بضائع أكثر ، وعندما رفضت وأخبرت أهله أنهال على بالضرب المبرح ، وطردني وحرمني من أطفالي لمدة 3 شهور وعندما فشل فى الإنفاق عليهم أرسلهم لي، ووضع شرطا لرجوعى له بأن أعطيه باقي الأموال لذلك قررت اللجوء إلى المحكمة لرفع عدة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقي وحقوق أطفالي" .