"بيقولى يا غوريلا".. رضوى تقيم دعوى خلع لتنمر زوجها بسبب شعرها

"5 سنين جواز بيعايرني بشعري الخشن، وبقى لقبي عنده الغوريلا، طلبت منه أعمل كيرياتين لشعري، لكن رفض لأنه بخيل جدًا"، كلمات كانت مقدمة دعوى خلع أقامتها طبيبة بيطرية ضد زوجها الصيدلي للتخلص من زواجهما بعدما سبب لها حالة نفسية سيئة بسبب كثرة سخريته منها.

روت "رضوى" تفاصيل أزمتها الزوجية وسبب رغبتها في إقامة دعوى خلع من زوجها، وقالت إنها تخرجت في كلية الطب البيطري، وكانت تعمل مندوبة أدوية وتتردد على صيدلية تروج لها منتجاتها الطبية وتعرفت على الصيدلي، ونشأت بينهما قصة حب كللاها بالزواج قبل 5 سنوات من الآن.

تستكمل رضوى بأنها في بداية زواجها وفور مشاهدة زوجها شعرها سخر منها، خاصة أنه لم يكن شاهد شعرها قبل الزواج كونها محجبة، في البداية اعتبرت الأمر مزاحًا، إلا أن زوجها استمر في التنمر عليها ملقبًا إياها بـ"الغوريلا" و"رأس العبد"، فطالبته بإحضار منتجات للعناية بشعرها وترطيبه من صيدليته، إلا أنه كان يرفض بشكل غريب متحججًا بأن تلك المنتجات للبيع وليست للاستخدام الشخصي، فعادت وطلبت منه إعطاءها المال اللازم للعناية بشعرها وعمل جلسات كيرياتين لفرده فنهرها واعتبر طلبها مستحيلا.

وبررت الزوجة رفض زوجها المستمر ببخله الشديد، حيث يرفض إعطاءها المال لأي من احتياجاتها حتى متطلبات ابنهما يحضر منها الضروري فقط، وبعد معاناة وقالت إنها طبيبة بيطرية، لكنها لا تعمل منذ زواجها به، لذلك لا يلبي لها طلباتها لعلمه عدم امتلاكها مال خاص بها، وعن سبب لجوئها لمحكمة الأسرة بالزيتون قالت إنها قررت خلع زوجها لما عانته منه من سخرية وتنمر ومعايرة، ما أدى لسوء حالتها النفسية وعندما طلبت منه الانفصال بهدوء رفض لعدم إعطائها مستحقاتها فقررت إقامة دعوى خلع لإنقاذ نفسها قبل أن تصاب بالجنون بسبب تنمره.