"نيفين" في دعوى خلع: "البث المباشر كل دماغه وساب شغله عشان فيسبوك"

“السوشيال ميديا خلاص قلبت دماغه وأصبحت كل حياتنا مرتبطة بها بشكل إجباري” بهذه الكلمات بدأت بها السيدة الثلاثينية ”نيفين. م” حديثها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وذلك في دعوى طالبت فيها بالخلع من زوجها والتي تحمل رقم 1920 لسنة 2023.

وقالت "نيفين" في دعواها: “مر على زواجنا 10 سنوات كاملة وأثمرت عن طفلين، تزوجته وهو يعمل بمحلات خاصة بتركيب الدش وتصليح التلفزيونات والشاشات الحديثة وكانت حياتنا مستقرة وخالية من المشكلات والخلافات سوى الخلافات الطبيعية مثل أي زوجين لكن مع تطور وسائل السوشيال ميديا انقلبت حياتنا للعكس ولم أستطع السيطرة عليها”.

وأضافت الزوجة حديثها ودموعها تنهمر منها: “لم تكن في نيتي خراب بيتي أو تشتيت أبنائي بيني وبين والدهم لكن فاض بي الكيل منه ولم أستطع التحمل بعد الآن ووجدت أن الانفصال هو الحل”.

وتابعت: “زوجي لديه القدرة على الحديث بطريقة لبقة أمام الجميع وهذا كان سبب نجاحه في عمله لتعامله بطريقة جيدة مع العملاء في المحلات التي عمل بها فعرض عليه أحد أصدقائه عمل فيديوهات بث مباشر خاصة بتصليح الدش والشاشات. في البداية بدأ في عمل البث المباشر في هذا المجال وبعد فترة اتجه اتجاها آخر متخيلاً أنه يطور من نفسه فبدأ يذهب للأفراح والمآتم الخاصة بالمشاهير وكذلك لأماكن الحوادث المثيرة وترك عمله وبدأ يسافر إلى محافظات عديدة في مصر لعمل بث مباشر على صفحته الخاصة وبرغم كل ما يفعله إلا أن هذا العمل ليس مربحاً تماماً”.

واستكملت: “اضطريت أمد يدي للقريب والغريب للإنفاق عليه وعلى أبنائي وهو بلا جدوى طلبت منه كثيراً العودة إلى عمله أكثر من مرة أو عمل البث المباشر بجانب الاستمرار في وظيفته لكنه أصبح مهووساً بالبث المباشر للحصول على تعليقات أو لايكات حتى على أتفه الأشياء، فأصبحت فيديوهات البث المباشر الخاص به تتضمن أشياء غير مفيدة وتافهة ما دفع جميع من حولنا من أقارب وأصدقاء للتنمر عليه أمام أبنائه ما أصابهم بحالة نفسية سيئة وحاولت التحدث معه مرات عديدة بلا جدوى ولم يهمه أمر أحد سوى نفسه فقط وكيفية التربح من ذلك المجال وبعدما فاض بي الكيل منه قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع”.