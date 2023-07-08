سيدة في دعوى خلع زوجها: "أبوه بيعايرني بأمي المطلقة"

"والده بيتهم أمي في شرفها، وأن أي مطلقة بيكون سلوكها سيئ، بيعايرنى بيها ليل ونهار، وزوجي مثل الصنم مابينطقش"، بهذه الكلمات بدأت “سارة. ح” حديثها لـ "الدستور" قائلة إنها تعرفت على زوجها أثناء عمله بأحد المحال التجارية القريبة من محل سكن والدها، ونشبت بينهما قصة حب انتهت بالزواج بعد إلحاح منه على تحمل ظروفه المادية الصعبة والسكن مع أهله فترة مؤقتة حتى يتمكنا من شراء شقة.

وأضافت سارة: “من سوء تفكيري وافقته، وتزوجنا مع والديه بنفس الشقة، وخلال فترة خطوبتنا ووالدي متفقين على الطلاق وديا، وانتظرا حتى تتم زيجتي أولا، وقد كان، تم الطلاق بينهما بعد زواجي بستة أشهر تقريبا، وزوجي كان على علم بكل خلافاتهم قبل إتمام زواجنا”.

وتابعت الزوجة: “منذ زواجي وأنا لم أشعر بطعم الفرحة ولا السعادة، بالعكس عشت معهم وكأنني في سجن، ولم أشعر بفرحة زواجي أو الاستقلال بشقة خاصة بي، وبرغم ذلك تحملت حتى لا أكون سبب فى خراب البيت وأتحمل نتيجة موافقتي على هذا القرار الخطأ”.

كنا دائما في خلافات مستمرة بسبب لسان والده السليط وتلميحاته السيئة التي يتعمد قولها أمامي بأن والدتي أصبحت مطلقة ورغم ذلك مهتمة بلبسها وخروجاتها، طلبت من زوجى كثيرا التحدث معه ومنعه من التحدث معي بهذا الشكل، لكن زوجي بلا جدوى وازداد الأمر سوءا بمعايرته لي طوال الوقت بأن أمي مطلقة وأي مطلقة سلوكها سيئ.

اختتمت: “أخيرا.. فاض بيا الكيل وطلبت من زوجي ترك شقة والده واستئجار شقة بأي مكان آخر فرفض، أصبت بصدمة نفسية كبيرة ودخلت في نوبة من الاكتئاب، وعندما شعرت بأن أمري لا يهمه لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة وقررت خلعه في دعوى قضائية تحمل رقم 863 لسنة 2023”. خلع زوجها ... والده بيعايرنى أن أمى مطلقة داليا عبد الباسط