عايرني بسماري وبيناديني بـ"عم عبده".. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها المتنمر

«بيسخر من شكلي أمام الكل برغم أنه تزوجني بكامل رغبته».. بهذه الكلمات بدأت «سمية» حديثها لـ«الدستور» حول أسباب طلبها أمام محكمة الأسرة لطلب الخلع.

وقالت السيدة: «تعود أصولي لجنوب صعيد مصر ولون بشرتي سمراء داكنة وزوجي تقدم لخطبتى بكامل إرادته، فلم أتخيل لحظة واحدة بأنه سيعاملني بهذه الطريقة ويتنمر على أمام القريب والغريب».

وأضافت الزوجة: «منذ زواجنا وهو يناديني بلقب "عم عبدوا" حتى تجرأ عليِّ أبناء أشقاءه وبدأوا ينادوني بهذا الاسم ويضحكوا ويسخروا منّي، تحدثت معه كثيرًا بأن ما يفعله خطأ، لكن بلا جدوى».

وتابعت: «أصبح الأمر مستفزًا فأي ملابس ارتديها الجميع يشهد لي بجمالها، إلا هو يخبرني بأني سمراء للغاية ولا يليق علي أي شىء وكأنه يلوم نفسه على تلك الزيجة، طلبت منه الطلاق كثيرًا ووعدته بالتنازل عن كل حقوقي لكنه رفض، فطلبت منه المعاملة الحسنة وعدم التنمر والسخرية».

واستكملت: «منذ فترة حضر شقيقه وزوجته وأهله لزيارتنا وزوجة شقيقه بيضاء للغاية فبدأ زوجي يتنمر ويقول لي: (بلاش تقعدي جنبها أحسن تعديها.. انتس سمارك يغطي بلد كاملة)، كنت في غاية الإحراج والقهر ملئ قلبي تجاهه».

وتابعت: «لم استطع تركه لأنني كنت على وشك الولادة وبعد إنجاب طفلتنا ازداد الأمر سوءا فعندما شاهد سمارها بدأ يندب في حظه وحظها بأنها لن تجد من يتجوزها ويتقبلها، عشت معه أيام سيئة للغاية حتى فاض بيا الكيل وقررت تركه نهائيًا واصطحاب طفلتي بعيدًا عنه لأنه إنسان مريض ولجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية لخلعه».