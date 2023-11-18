"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

تقدم الزوج لمحكمة الأسرة في زنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته، طالباً فيها بإثبات نشوزها بعد رفضها العمل ومساعدته في غلاء المعيشة.

وقال "حسن.م" في دعواه: “كنت أعمل في إحدى الدول العربية لسنوات، وقررت العودة لمصر والعمل في مشروع خاص بي، وفور عودتي، قمت ببناء منزل خاص بي وبأولادي وفتحت عدداً من المحلات الخاصة بي وبعد فترة، أصبت في حادث أدى إلى كسر في الساقين والحوض، وأصبحت عاجزاً تماماً عن مباشرة أعمالنا ومحلاتنا، وقررت تأجير المحلات والعيش من إيجارها، لكن مع غلاء المعيشة، أصبح الوضع صعباً جداً”.



وتابع الزوج: “زوجتي حاصلة على كلية التمريض وكانت تعمل في مستشفى كبير، فطلبت منها البحث عن عمل كممرضة في أي مستشفى، لكنها رفضت وقالت إنها مسؤولة عن المنزل ولا تشعر بالحاجة للعمل والمساعدة في مسؤولية البيت وبعد محاولات معها، اكتشفت أنها ترغب في طرد أشقائي من الشقة التي تحمل اسمي، لكي نقوم ببيعها أو تأجيرها، ورفضت ذلك وأخبرتها أنهم أشقائي الصغار وأنه ليس لديهم غيري بعد وفاة والدي، وأنه ليس من الأصول إخراجهم من الشقة، غضبت ورفضت العمل وتركت منزل الزوجية وغادرت منذ أربعة أشهر وأرسلت لها القريب والغريب لإرجاعها، لكن دون جدوى”.