السبت 27 أبريل 2024
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مصر

"الري" تستعين بـ"المنظومة الرقمية" لمواجهة التعديات على النيل

الدكتورهاني سويلم
الدكتورهاني سويلم

عقد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على جسور النهر.

حصر التعديات على النيل

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وكافة الجهات المعنية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع، باتخاذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد؛ من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

المنظومة الرقمية

كذلك، تم التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعية؛ لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.

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كما وجه وزير الرى، بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الامثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل؛ للاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.

المنظومة الرقمية نهر النيل حماية وتطوير نهر النيل المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية تحديد المخالفات

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