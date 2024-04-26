الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

وزير الرى: منظومة رقمية لمتابعة تطهيرات الترع وجاهزيتها فى موسم أقصي الإحتياجات

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

تفقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة،مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور احمد ابو العطا نائب محافظ الغربية، ومنها موقع ترعة الشوربجي القديمة وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة،.. حيث قام الدكتور سويلم بتفقد الترعة للإطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوي المواطنين.

وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذى القرار من متابعة موقف التطهيرات واتخاذ اللازم للتعامل مع أى معوقات تواجهها أعمال التطهيرات، وقد وجه سيادته بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية لتطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي علي الطبيعة.

و وجه الدكتور سويلم بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الإحتياجات.

كما تفقد موقع التجربة البحثية التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الرى والمركز القومى لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجى الجديدة بإستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ ٦ نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى ٦ أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل، وتتضمن هذه النماذج الستة “ استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم ”.

الإطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية

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وقد وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة، كما وجه سيادته بعمل قدمة علوية - عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الافقى المجاور للترعة - لحماية التبطين ولملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية.

جولة وزير الرى

وتفقد الدكتور سويلم أيضا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا والذى تم تأهيله مؤخرا، وذلك للإطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الإحتياجات.

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جولة وزير الرى

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجها بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة.

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