الجمعة 19 أبريل 2024
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مصر

وزير الرى: محطة الحمام تضيف 2.4 مليار متر مكعب مياه صرف زراعى سنويًا

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، وعضوية أعضاء اللجنة.

وصرح الدكتور سويلم بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧,٥٠ مليون م٣/ يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى ٧٠%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم)، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا.

استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية 

وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، مشيرًا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف ٢,٤٠ مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات بإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" (Nexus) في أنشطة الوزارة.

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وأكد الدكتور سويلم أهمية مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء"، خاصة أن ٧٥% من المياه تستخدم في الزراعة لإنتاج الغذاء، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجالات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والمعالجة البيولوجية والكيميائية لمياه الصرف الزراعي وتحلية المياه المسوس (قليلة الملوحة)، ومراقبة وإدارة نوعية المياه وتطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء"، والتأكيد على الدور الهام لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة في رفع كفاءة العاملين بالوزارة في هذه المجالات، مع أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة في هذا المجال.

ووجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة تشكيل كيان خاص أو أكثر أو تعزيز بعض الإدارات القائمة حاليًا، بحيث تكون هذه الكيانات معنية بموضوعات (تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء – معالجة مياه الصرف الزراعي – مراقبة وإدارة نوعية المياه - الترابط بين المياه والطاقة والغذاء).

كما أكد وزير الري ضرورة إعداد جيل جديد من المهندسين قادر على إدارة وصيانة محطات معالجة المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام.

ساحات جديدة من الأراضي الزراعية للجنة الدائمة العليا للسياسات وزير الموارد المائية مناقشة السياسات العامة منظومة الري والصرف المسار الناقل لمياه الصرف منظومة الري في مصر

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