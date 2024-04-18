وزير الرى: تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول لاستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمناقشة إجراءات تحسين منظومة توزيع المياه، من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع المقترح الفني والمالي الخاص بالدراسة التي سوف يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق مع مصلحة الرى، وبالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water JCAR، والتي تهدف لتحديد مواقع ورسم خرائط لمآخذ المياه بمختلف إدارات الرى، ومراجعة منحنيات قياس التصرفات المستخدمة حاليًا، مع اقتراح مواقع جديدة للقياس على شبكة الترع والمصارف، وإعداد قاعدة بيانات لحصر بيانات المناسيب والتصرفات المائية خلال السنوات السابقة.

كما تم استعراض مقترحات تصميم نموذج سهل الاستخدام لوضع منحنيات قياس التصرفات المائية، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعى في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية، وستشمل الدراسة برنامجًا لبناء القدرات لجميع مهندسي الوزارة، وذلك عن طريق توفير التدريب اللازم على استخدام هذا النموذج بالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي.

التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه

وصرح الدكتور سويلم بأن هذه الدراسة تُعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى.

وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إجراء الدراسة بالتنسيق بين أجهزة المركز ومصلحة الرى، مع تدقيق البيانات المستخدمة وإجراء القياسات اللازمة على الطبيعة لمعايرة نتائج النموذج الرياضى المستخدم وتحسين النتائج المتوقع صدورها عن النموذج، مع إدراج بُعد التغيرات المستقبلية في تنفيذ الدراسة وربطها بخطة ورؤية الوزارة في إدارة المياه مستقبلًا.