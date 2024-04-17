الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية فى القارة

وزير الرى خلال افتتاح
وزير الرى خلال افتتاح الفعاليات

افتتح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية ولجنة الخبراء الفنيين لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال إفريقيا، والذى ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى بالقاهرة خلال الفترة (17- 16) أبريل 2024.

وألقى الدكتور سويلم كلمة توجه فيها بالتحية للأشقاء الأفارقة فى بلدهم الثانى مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة للمناقشة وحشد الآراء والأفكار وتحديد أولويات دول إقليم شمال إفريقيا فيما يخص قطاع المياه، وذلك لإثراء العملية التحضيرية التي تقوم بها القارة الإفريقية لعرض رؤيتها وأولوياتها خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده فى بالى– إندونيسيا في شهر مايو 2024، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لصياغة خارطة طريق تعكس تطلعات الدول الأعضاء بالأمكاو لرؤية المياه الإفريقية لما بعد عام  2025.

التزام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية

وقد أكد على التزام مصر، خلال رئاستها مجلس وزراء المياه الأفارقة، بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية في القارة، خاصة أن منطقة شمال إفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في القارة الإفريقية، بالإضافة  لتحديات تغير المناخ والوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه يمكن تحويل التحديات إلى فرص، من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدول، وهو ما يُبرز أهمية هذا الاجتماع لمناقشة وتحديد الأولويات الإقليمية.

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وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للدول الأعضاء للمشاركة الفعالة فى فعاليات "أسبوع المياه الإفريقي التاسع"، والذي تستضيفه مصر بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل، وأيضًا دعوة الدول للمشاركة الفعالة في فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه"، حيث يتولى مجلس وزراء المياه الأفارقة قيادة المسار الإفريقي بالمنتدى، حيث تُمثل مشاركة الدول الإفريقية أداة هامة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأحداث، وضمان رفع مستوى قطاع المياه في إفريقيا على النحو المنشود، وتوفير الدعم الذي يحتاجه لتحقيق تطلعاته.

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