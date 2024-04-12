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مصر

وزير الري: استمرار العمل بكافة المواقع خلال إجازة العيد لضمان وصول المياه للمنتفعين

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين من خلال متابعة مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف، وتنفيذ مناوبات الري، ومتابعة الحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات.

وقال وزير الري - في بيان صحفي - إن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، موضحا أنه في ضوء مرور الإدارات التابعة لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه على طول المجرى المائي للنهر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تم التصدي بشكل فورى لحالة تعد تم رصدها عبارة عن مبان مخالفة بناحية القصير شرق بمحافظة أسيوط، وتم التنسيق أيضا مع الوحدة المحلية بالقوصية بمحافظة أسيوط وتنفيذ خمسة قرارات إزالة لمبان بمسطح 750 مترا مربعا.

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وأضاف أنه تم أيضا إزالة عدد من المخالفات بناحية مناشي البلد بمركز القناطر بمحافظة القليوبية، كما تم رصد مخالفة بناء بناحية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا بمحافظة بني سويف وتم الوقف الفوري للأعمال، وقام المخالف بإزالة التعدي بمعرفته، فضلا عن رصد تعدي بالبناء المخالف بناحية البحر الأعظم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث تم التنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء.

وتابع أن الإدارة العامة لري الجيزة أزالت مخالفة في المهد على ترعة البليدة بمساحة 81 مترا مربعا بزمام هندسة ري مزغونة، بالتعاون مع الوحدة المحلية وبمعرفة المخالف.

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وعلى صعيد آخر، يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث بلغ أعداد الزوار خلال أول وثاني أيام العيد أكثر من 2p ألف زائر، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الأفريقي والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية - السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد العالي.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى محافظة أسيوط الوحدة المحلية نهر النيل والمجاري المائية إجازة عيد الفطر المبارك

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