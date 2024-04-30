السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا وضبط طرفيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المشاركين فيها.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمورالبلينا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصاب بين "طرف أول حسين ي ط ا - سن 30 عامل 00 مصاباً "طلق ناري بالفخذ الأيسر"، شقيقه عمر ي ط ا - سن 35 عامل 00 مصابًا "طلق ناري بالعضد الأيسر"، نجل عمومتهما محمد ا ص م- سن 25، عامل مصاباً “رش خرطوش بالوجه”، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وبين طرف ثان عبد الجبار م ع ا - سن 26 عامل - عمه المدعو عبد الراضي ع ا م - سن 30 عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب واتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، بين طرفين بسبب الخلافات على حد فاصل، وتم ضبط 6 من المشاركين في المشاجرة، من بينهم 4 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز جرجا، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين بمركز جرجا بين طرف أول: "أحمد ب ا ح"، 52 سنة، مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمني وجرح بفروة الرأس، ونجلاه "عاطف ا ب ا" 28 سنة، عامل، مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى، و"تهاني ا ب" 23 سنة، مصابة برش خرطوش بالقدم اليمني، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وطرف ثان: "حسين م ع ح" 55 سنة، سائق، ونجل عمومته "عبدالعال ع ع" 43 سنة، عامل، وزوجة شقيق الأول وعمه الثاني "كريمة ع م ا" 55 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس وأخر باليد اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى جرجا العام.