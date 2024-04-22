الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

وزير الرى: المشروعات القومية أتاحت إعادة استخدام 26 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعى

وزير الري
وزير الري

صرح  الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة الهام يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، وأن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال، مثل إنشاء محطة بحر البقر، التى تم نهوها وافتتاحها فى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتى تم نهوها بالفعل بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا.

يأتى ذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمحطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم يوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٠. 

وأوضح أنه يتم إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، والتى أضافت ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه سنويًا؛ لتصبح القدرة الاجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالي ٢٦ مليار متر مكعب. 

نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة

وأضاف وزير الرى، أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول ١٤.٥٠ كيلومتر وصولًا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيًا بطاقة تتجاوز (١) مليون متر مكعب سنويًا، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام ٥٠ ألف فدان.

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وزير الرى: محطة الحمام تضيف 2.4 مليار متر مكعب مياه صرف زراعى سنويًا

الجدير بالذكر أن السحارة تتكون من ٤ بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة ٦٠ مترا وطول سحارة سرابيوم ٤٢٠ مترا، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام ٢٠٢٠، ضمن قائمتها التي ضمت ٣٠ مشروعًا من ٢١ دولة حول العالم.

مياه الصرف الزراعى مليار متر مكعب سنويا إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سرابيوم شبكة المجارى المائية المحسمة

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