زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته.. رفضت استقبال امى ببيتى بسبب ميراث أشقائى

تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم ٦٨٣٣ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد مشاكل ومشاجرات كثيرة نشبت بينهم لرفضها استقبال والدته بشقتهم.

وقال إبراهيم.س فى دعواه: أصيبت والدتى بمرض القلب وتم حجزها بالمستشفى لمدة أسبوعين وكانت فى حالة صحية سيئة جدا وبرغم ذلك لم تقم زوجتى بالسؤال عنها أو زيارتها نهائيا.

وبرغم ذلك لم أعاتبها او اقول لها اى شئ واكتفيت بأننى اتجنبها حتى تشعر بغضبي منها ومع ذلك لم يفرق معها زعلي وغضبي نهائيا وكأن شئ لم يكن.



وتابع الزوج: أخبرتها بأنني قررت إحضار والدتى للإقامة معنا يومين حتى تتحسن حالتها الصحية بالنظر إلى الأشجار والخضرة، لكنها غضبت وثارت ورفضت استقبالها وظلت تردد بكلام سئ عنها وعن شقيقاتي.

ولم تكتفى بذلك بل قامت بالاتصال بأمى هاتفيا وأخبرتها بأنها ستكون غير مرغوب فيها بالبيت واخبرتها بأن مرضها هذا حصيله دعوتها عليها مدعية بأن أمى هى من طلبت منى إعطاء شقيقاتى البنات ورثهن فى منزل والدى الذى نقيم فيه.

وسمعت امى كلام سئ وكأنها عدوتها ثم غلقت الهاتف بوجهها، ظلت امى تبكى واتصلت بشقيقاتى وحكت لهم ما حدث من زوجتى، وبمواجهتها لم تنكر واكدت انها إذا أتت لهنا ستقوم بطردها فلم أتمالك أعصابي وأنهلت عليها بالضرب المبرح وقمت بطردها من منزل الزوجية.