زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها ورفضها العودة لمنزل الزوجية بعد نشوب مشاجرات كثيرة بينهم لترددها على مراكز التخسيس والليزر وعدم المشاركة في مسؤوليات المنزل.

وقال “إبراهيم. ع”: “أنا موظف بشركة وأتحصل على راتب متوسط يناسب فتح منزل الزوجية بشكل جيد، وزوجتي تعمل مدرسة لغة فرنسية بإحدى المدارس الإنترناشونال، ومنذ عملها وأنا لم أسألها عن راتبها نهائياً، لكن مع ضغوطات الحياة والتزامتنا الكثيرة تجاه أبنائنا، أصبحت أعاني من توتر وتعب طول الوقت”.

وأضاف الزوج: “مسؤولية الأبناء والمنزل أصبحت كثيرة للغاية لذلك قررت العمل في وظيفة مسائية للوفاء بكل متطلبات أبنائي، وفي المقابل زوجتي لا يهمها أمر أي شيء سوى نفسها فقط برغم أنها تتحصل على راتب مجز جداً من عملها وإعطائها دروس خصوصية لعدد كبير من الأطفال إلا أنها لم تضع جنيهاً واحداً في المنزل وتلزمني أنا بكل شيء حتى وإن وصل الأمر بأن أدان من الغرباء وهي ترفض مساعدتي بأي أموال خاص بها”.

وتابع: “كل ما يهمها في الأمر هو نفسها فقط وتنفق كل أموالها على أغراضها الشخصية فقط من ملابس وحقائب وأحذية، وتطور بها الأمر بأنها أصبحت تتردد على مراكز التخسيس لعمل جلسات على المناطق الزائدة بجسمها ولم ينته الأمر لهذا بل قامت بعمل اشتراك لعمل الليزر لكل جسمها بمبلغ مالي كبير وعندما تحدثت معها أكثر من مرة وقلت لها إن هذه الأمور ليست مهمة في حياتنا والمهم أن نعيش حياة مستقرة ونوفر لأبنائنا كل ما يحلو لهم لكن زوجتي شخصية أنانية جداً ولا يفرق معها أي شيء سوى نفسها وعندما ألحيت عليها أكثر من مرة بإيقاف ما تقوم بدفع في أشياء ليس لها قيمة، تشاجرت معي وتركت منزل الزوجية، وقامت بتأجير شقة للسكن بها، حاولت إرجاعها أكثر من مرة لكنها رفضت وأخبرتنى بأنني ليس الزوج المناسب التي كانت تحلم به”.