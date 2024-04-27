ساعة القدر يعمى البصر.. صراع فى السوق ينتهى بمأساة

في قلب سوق أكتوبر القديم، سطر قدر محتوم مأساة حقيقية، حيث تحول صراع بين زميلين إلى لحظة فارقة أودت بحياة أحدهما.

بداية الحكاية

بدأت الحكاية ببلاغ هز أرجاء قسم شرطة ثان أكتوبر، يفيد بوجود جثة هامدة لشخص مجهول الهوية بالقرب من أحد أعمدة الكهرباء في أزقة السوق.

وهرعت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، لتكشف حقيقةً مروعة، وفجع الحاضرون برؤية جثة أحد الباعة، وقد اتضحت آثار صعق كهربائي على جسده.

التحقيقات العامة

وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكشفت خيوط ما حدث، اتضح أن خلافا سابقا بين البائع وزميلته في السوق، تطور إلى مشاجرة حادة، وخلال اندفاعهما، تعثر البائع وسقط على عمود كهرباء، ليصعقه التيار الكهربائي ويُنهي حياته في لحظة خاطفة.

أمرت النيابة بإخلاء سبيل زميلة البائع، بينما تم التحفظ على جثمانه تمهيدًا لدفنه.