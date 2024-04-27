التحقيق فى غرق طفل داخل حمام سباحة بالقاهرة

لقي طفل مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة بمنطقة المعصرة، بمحافظة القاهرة، فيما تجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث.

البدابة عندما تلقت أجهزة الأمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بتقديم بلاغ من أحد مسئولي نادي رياضي حول مصرع طفل غرقًا داخل حمام السباحة أثناء التدريب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين العثور على جثة طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، متوفى إثر تعرضه للغرق بسبب عدم وجود أحد من الملاحظين المتواجدين داخل حمام السباحة لإنقاذه.

وتجرى مباحث القسم عملية مناقشة لشهود العياد لكشف ملابسات الحادث والوقوف حول أسبابه.