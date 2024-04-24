هربًا من الموجة الحارة.. غرق طالب فى النيل بالمنيا

لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة المنيا، أثناء السباحة هربًا من الموجة الحارة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع طالب غرقًا في نهر النيل بمدينة المنيا.



على الفور انتقل فريق الإنقاذ النهري والإسعاف والشرطة، وتبين مصرع "أحمد.م"، 16 سنة، طالب، ومقيم بقرية بهدال بمركز المنيا، غرقًا في نهر النيل، بمدينة المنيا، أمام ديوان عام المحافظة، أثناء تعلم السباحة والهروب من الموجة الحارة.

وجار انتشال الجثة، بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.