مصرع مسنة أسفل عجلات القطار الروسي في سوهاج

لقيت سيدة مسنة مصرعها تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك على إثر اصطدام أحد القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكة حديد المراغة باستقباله إشارة من سائق القطار الروسي "أسوان – القاهرة" بأنه أثناء مروره دائرة المركز المراغة اصطدم بإحدى السيدات تقوم بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة فقام بإطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم تستجيب ولم يتمكن من مفادتها واصطدم بها.

وتبين وفاة ظهيره ا ه ع- سن 76 ربة منزل وتقيم دائرة المركز على إثر إصطدام إحدى القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز المراغة تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية ومباحث المواصلات بسوهاج، تبين وجود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بوجود إشارة من قائد القطار "أسوان – القاهرة" بوفاة سيدة مسنة وبسؤال كل من زوجها المدعو عنتر ت ه ع - سن 68 بالمعاش ونجله مصطفى ع ت ه- سن 40 حاصل على الثانوية – ومقيمين بذات الناحية تعرفا على الجثة واقرأ بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.