بسب خلاف على مسقى مائي.. إصابة عامل بطلق ناري في سوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزي، جنوب محافظة سوهاج، شاب فى العقد الثالث من العمر مصاب بطلق ناري بالصدر ويقيم دائرة المركز.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لفرق الجنوب يفيد وصول شاب يدعى “الأمير م ا ع”- 35 عاما، عامل، إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري بالصدر ومقيم بمركز البلينا.

بإجراء التحريات وبسؤال شقيقه المدعو “رأفت م ا ع”- 32 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية، اتهم المدعو “ميسرة. ع. م. م، 61 عاما، مزارع” ومقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على ردم مسقى مياه أمام منزلهما.

وعلى الفورتم ضبط المتهمين وبحوزة الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

ضبط متهمين بضرب نجل عمهم بشومة في سوهاج

كما أصيب بالأمس الإثنين، عامل في العقد الرابع من العمر باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، جرّاء تعدي نجلي عمه عليه بالضرب بشوم، بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم ضبط المتهمين في الواقعة، والتحفظ عليهما رهن التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورورد بلاغ بوصول "شعبان ن م ع" 40 عامًا، عامل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ومقيم بمركز المنشأة.

بسؤال شقيقه "عثمان ن م ع" 54 عامًا، سائق ومقيم بذات الناحية، إتهم نجلي عمومتهما كلًا من "عمر ا م ا" 36 عامًا، عامل، وعم الأول "حسن م ا ع" 45 عامًا، عامل، مقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب، بعصا شوم كانت بحوزة الأول مما أدى إلى إصابته المشار إليها بسبب لهو الأطفال.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

