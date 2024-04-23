الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسب خلاف على مسقى مائي.. إصابة عامل بطلق ناري في سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

استقبل مستشفى البلينا المركزي، جنوب محافظة سوهاج، شاب فى العقد الثالث من العمر مصاب بطلق ناري بالصدر ويقيم دائرة المركز.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لفرق الجنوب يفيد وصول شاب يدعى “الأمير م ا ع”- 35 عاما، عامل، إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري بالصدر ومقيم بمركز البلينا.

بإجراء التحريات وبسؤال شقيقه المدعو “رأفت م ا ع”- 32 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية، اتهم المدعو “ميسرة. ع. م. م، 61 عاما، مزارع” ومقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على ردم مسقى مياه أمام منزلهما.

وعلى الفورتم ضبط المتهمين وبحوزة الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

ضبط متهمين بضرب نجل عمهم بشومة في سوهاج

كما أصيب بالأمس الإثنين، عامل في العقد الرابع من العمر باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، جرّاء تعدي نجلي عمه عليه بالضرب بشوم، بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم ضبط المتهمين في الواقعة، والتحفظ عليهما رهن التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورورد بلاغ بوصول "شعبان ن م ع" 40 عامًا، عامل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ومقيم بمركز المنشأة.

بسؤال شقيقه "عثمان ن م ع" 54 عامًا، سائق ومقيم بذات الناحية، إتهم نجلي عمومتهما كلًا من "عمر ا م ا" 36 عامًا، عامل، وعم الأول "حسن م ا ع" 45 عامًا، عامل، مقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب، بعصا شوم كانت بحوزة الأول مما أدى إلى إصابته المشار إليها بسبب لهو الأطفال.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.
 

مستشفي البلينا محافظة سوهاج طلق ناري اللواء محمد عبد المنعم شرباش مديرأمن سوهاج اللواء مدير المباحث الجنائية

مواد متعلقة

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تقصف مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال