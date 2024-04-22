الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط متهمين بضرب نجل عمهم بشومة في سوهاج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أصيب عامل في العقد الرابع من العمر باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، جرّاء تعدي نجلي عمه عليه بالضرب بشوم، بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم ضبط المتهمين في الواقعة، والتحفظ عليهما رهن التحقيقات.

إخطار الشرطة

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورورد بلاغ بوصول "شعبان ن م ع" 40 عامًا، عامل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ومقيم بمركز المنشأة.

وبسؤال شقيقه "عثمان ن م ع" 54 عامًا، سائق ومقيم بذات الناحية، إتهم نجلي عمومتهما كلًا من "عمر ا م ا" 36 عامًا، عامل، وعم الأول "حسن م ا ع" 45 عامًا، عامل، مقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب، بعصا شوم كانت بحوزة الأول مما أدى إلى إصابته المشار إليها بسبب لهو الأطفال.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

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