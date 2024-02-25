الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة سوهاج: تحرير 610 محضر تموين متنوع خلال 7 أيام

ارشيفية
ارشيفية

وجهه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مديرية التموين بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة في توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار. 

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 610 محضر متنوع خلال  الأسبوع الماضي.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 546 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ الأحد 18 فبراير الجاري وحتى الآن، وعدد 64 محضر مخالفات في مجال الأسواق والمواد البترولية، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية". 

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

من جانبه أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية، شنَّت المديرية، حملات متفرقة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على كل الأنشطة بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وشنَّت المديرية والإدارات التابعة لها، عددًا من الحملات المكبرة على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مديرية التموين الرقابة وتكثيف الحملات التموينية الدكتور مصطفى مدبولي

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