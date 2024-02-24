السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

203 مخالفات تموينية حصيلة حملة مكبرة على الأسواق بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية، شنَّت المديرية، حملات متفرقة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على كل الأنشطة بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وشنَّت المديرية والإدارات التابعة لها، عددًا من الحملات المكبرة على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

مخالفات تموينية بسوهاج

وأوضحت المديرية في بيانها اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ٢٠٣ جنح تموينية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

 وجاء بيانها كالتالي: عدد ٥٠ محضر نقص وزن، ٣٤ محضر مواصفات، ٢٥ محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل، و١٧ محضر نظافة مخبز وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها. 

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  تجاه المخالفين للقانون.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بالأسواق.

مديرية التموين والتجارة بمحافظة سوهاج الدكتور علي المصيلحي واللواء طارق الفقى ومحال البقالة التموينية المهندس محمد إبراهيم الحملات محضر عقوبة المخالفات التموينية

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