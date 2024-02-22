وكيل "زراعة سوهاج" يتفقد سير العمل بمصنع السكر فى جرجا (صور)

تفقد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، شركة السكر والصناعات التكاملية بمدينة جرجا؛ للوقوف على سير العمل بالمصنع وكميات السكر المنتجة لسد عجز الاستهلاك المحلي، وخاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرص وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، علي تفقد عمليات الوزن وتقدير الشوائب، والتعرف على مراحل إنتاج السكر بالمصنع.

كما حرص دياب، على مناقشة جميع المشاكل التي تواجه المزارعين مع المصنع وكيفية التنسيق لتلافي وجود هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها مستقبلا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، على أهمية الزراعة بالشتلات وتوفير كافة أنواع الدعم لزراع قصب السكر للتوسع الرأسي والافقي في انتاج القصب بسوهاج.

وشدد دياب، على ضرورة التنسيق والتكامل ما بين شركة السكر والصناعات التكاملية ومديرية الزراعة للعمل على النهوض بإنتاج محصول قصب السكر بالمحافظة، وزيادة دخل مزارعي القصب من الناحية الأخرى.

ورافق وكيل وزارة الزراعة بسوهاج خلال الجولة كل من: المهندس محروس محمد، مدير ادارة المحاصيل السكرية بسوهاج، والدكتور محمد أمين، مدير الإدارة الزراعية بجرجا، والمهندس محمد حامد، مدير إدارة التعاون بجرجا، والمهندس، الأمير حمدي، رئيس قسم التشريعات بالإدارة الزراعية بجرجا، والحاج خيري محمد عثمان، رئيس الجمعية المشتركة بجرجا.

جدير بالذكر أن مساحة زراعة قصب السكر بسوهاج بلغت 19400 فدان، وسعر التوريد للمصنع 1500 جنيه.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة