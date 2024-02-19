سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة جديدة من التنمية المحلية

تسلمت محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالي 46 ألف شجرة، منها 8000 شجرة زيتون، و9000 شجرة ليمون، و5000 شجرة "أكاسيا جلوكا"، و24000 شجرة كونوكاربس، وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة من المقرر تسليمها للمحافظة من الوزارة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراض مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بما تتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية.

على الجانب الآخر، ترأس "الفقي"، الاجتماع التمهيدي لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج "صقر 128"، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة.

حضر الاجتماع اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبو خطوة مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وممثلي الهلال الأحمر، ومديري إدارات الحماية المدنية، والمرور.

وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة المعنية بتنفيذ التدريب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك التدريبات العملية في رفع الكفاءة الفنية والجاهزية لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، وتلافي أي ملحوظات خاصة بالتدريبات السابقة.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 128"، والتأكيد على جاهزية كافة الجهات المشاركة، وإعداد خطة كل جهة للتعامل مع الأزمة، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لإدارة الأزمة.

من جانبه، أوضح المستشار العسكري للمحافظة أن تلك التدريبات تهدف إلى التعاون بين جميع الأجهزة وتبادل الخبرات لمواجهة الكوارث والأزمات، ومعرفة الإمكانيات المتاحة لدى الجهات المعنية والعمل على حسن استغلالها.