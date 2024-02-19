الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة جديدة من التنمية المحلية

أشجار
أشجار

تسلمت محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالي 46 ألف شجرة، منها 8000 شجرة زيتون، و9000 شجرة ليمون، و5000 شجرة "أكاسيا جلوكا"، و24000 شجرة كونوكاربس، وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة من المقرر تسليمها للمحافظة من الوزارة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراض مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بما تتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية.

على الجانب الآخر، ترأس "الفقي"، الاجتماع التمهيدي لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج "صقر 128"، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة.

حضر الاجتماع اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبو خطوة مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وممثلي الهلال الأحمر، ومديري إدارات الحماية المدنية، والمرور.

وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة المعنية بتنفيذ التدريب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك التدريبات العملية في رفع الكفاءة الفنية والجاهزية لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، وتلافي أي ملحوظات خاصة بالتدريبات السابقة.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 128"، والتأكيد على جاهزية كافة الجهات المشاركة، وإعداد خطة كل جهة للتعامل مع الأزمة، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لإدارة الأزمة.

من جانبه، أوضح المستشار العسكري للمحافظة أن تلك التدريبات تهدف إلى التعاون بين جميع الأجهزة وتبادل الخبرات لمواجهة الكوارث والأزمات، ومعرفة الإمكانيات المتاحة لدى الجهات المعنية والعمل على حسن استغلالها.

محافظة سوهاج الأشجار المثمرة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الوحدات المحلية والمساحات الخضراء

مواد متعلقة

البدء في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 بسوهاج

"أبوهاشم" يتابع تطوير مستشفى سوهاج

"مياه سوهاج" تنفذ عددا من الأنشطة التوعوية لحث النشء على ترشيد الاستهلاك

17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج

وكيل صحة سوهاج يستقبل نقيب أطباء المحافظة ووفدًا من النقابة

محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار غزيرة

مناقشة الأساسيات العلمية في أمراض القلب بـ"أطباء سوهاج"

"ملك الحلو".. طالب ثانوية يبيع منتجات ألبان أمه فى سوهاج

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

بعض الدول لم تفِ بتعهداتها.. تصريحات الرئيس السيسى خلال "إيجبس 2024"

آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين فى "حادث السيرك" بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو