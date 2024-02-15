الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار غزيرة

سوهاج الان
سوهاج الان

شهدت محافظة سوهاج، مساء اليوم أول تغير ملحوظ فى حالة الطقس بعدما شهدت طوال اليوم شمسًا مشرقة وجو دافئ وذلك حتى الساعة الخامسة مساء بدأت بحركة رياح شديدة، وانتهت بهطول أمطار متفاوته فى الاماكن المختلفة غزيرة.

كما شهدت المحافظة أيضا انقطع التيار الكهربائي، على شمال محافظة سوهاج، بدءًا من مركز المراغة حتى مركز طما آخر مراكز المحافظة، تحسبا لاستمرارالأمطار التي لم تستمر لاكثر من ساعة فى معظم الأماكن. 

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلن رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

ووجه محافظ سوهاج، جميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطارغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المحافظات منها مرسى مطروح والإسكندرية، ودمياط وكفر الشيخ، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية على محافظة الغربية والشرقية والمنوفية وشمال سيناء والسويس والفيوم وبني سويف والمني.

يذكر أن هيئة الارصاد الجوية حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

محافظة سوهاج رياح شديدة شهدت المحافظة التيار الكهربائي محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى

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