وكيل "صحة سوهاج" يُتابع سير العمل بمستشفى الصدر ومخازن المطبوعات والأدوية

تفقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، سير العمل بمستشفى الصدر كما تم دراسة الموقع المحيط بالمستشفى للوقوف على إمكانية إنشاء مستشفي مركزي بجزيرة شندويل، وذلك بناء علي الطلب المقدم من النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، حيث تم معاينة المكان لإعداد تقرير شامل من قبل اللجنة المشكلة برئاستة.

رافقه خلال الجولة، النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والمهندس هلال زكي رئيس مجلس ومدينة سوهاج.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج، سير العمل بمستشفي الصدر للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي.

وتفقد وكيل “صحة سوهاج” قسم الاستقبال والطوارئ والأشعة المقطعية والعادية، كما تفقد المعمل والصيدلية الداخلية والأقسام الداخلية.

وشدد “أبو هاشم” علي التزام الفرق الطبية بسياسات مكافحة العدوي وحسن معاملة المرضي وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

وأوضح الدكتور أحمد ابوهاشم، أن المستشفي يقدم العديد من الخدمات الصحية للعديد من المرضي المترددين عليها ويثمن دور الفرق الطبية القائمة علي راحة وخدمة المرضي.