الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يُتابع انتظام العمل بعيادتي الجلدية والجزام و الأمراض المتوطنة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجري الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني وأحد أعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بعيادتي "الجلدية والجزام "و المتوطنة بسوهاج والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ "أبو هاشم" جولته بزيارة عيادة  الجلدية ورافقته الدكتورة أسماء علي مدير العيادة واطمأن علي حصول المرضي علي الخدمات الطبية بالعيادة و تواجد الأطقم الطبية.

كما تفقد شباك صرف التذاكر وتوافرها والعيادات والصيدلية والمعمل و أماكن انتظار المرضي. موجهًا برفع كفاءة أماكن انتظار المرضي وكذلك تنظيم العمل ليكون بصورة أفضل مشددًا علي انتظام الأطباء والتمريض بالعيادة وتذليل كافة العقبات أمام المرضي وتحسين الخدمة بالعيادة. 


كما تفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقوه، عيادة الأمراض المتوطنة بحضور الدكتور أحمد عبدالصبور مدير العيادة. حيث تم متابعة سير العمل بعيادات الأسنان و الباطنة ووحدة العلاج الطبيعي والتي تضم جهاز العلاج بالليزر وتقدم خدماتها لعشرات المرضي يوميًا. 

وتابع أيضًا، مخازن المطبوعات والأدوية التابعة لمديرية الصحة داخل عيادة الأمراض المتوطنة.

وقدم وكيل “صحة سوهاج” الشكر للأطقم الطبية والفنية على مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضي.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنتظام سير العمل بعيادتي المتوطنة بسوهاج مدير العيادة وإطمأن أماكن انتظار المرضي التذاكر وتوافرها و العيادات العقبات أمام المرضي

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