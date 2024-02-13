الثلاثاء 13 فبراير 2024
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محافظات

جامعة سوهاج تنظم زيارة لطلابها للمتحف القومي للحضارة المصرية

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج خلال زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بكليتي طب بيطري والآداب بجامعة سوهاج، زيارة طلابية للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة، بهدف تعريف الطلاب بعظمة الحضارة المصرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص علي  تنظيم مثل هذه الزيارات الطلابية المختلفة للمتاحف والمناطق الأثرية، والتي تضم مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، مضيفًا أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية حديثًا ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر لزيادة انتمائهم وولائهم للوطن وبناء وعيهم لمواكبة التغيرات والتحديات ليصبحوا مواطنين صالحين ومتميزين، إلى جانب تعريفهم بالجهود التي تقوم بها الدولة في عملية التنمية والبناء، لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم من بعدهم، مضيفًا أن الزيارة تضمنت أيضًا زيارة منطقة  الأهرامات بالجيزة  والمعز والحسين، وزيارة محافظة الفيوم حيث قاموا بزيارة محمية وادي الريان، ومنتجع تونس، وقام بالإشراف على الرحلة الدكتور أحمد عبدالحفيظ مدرس مساعد بكلية الطب البيطري.

وجدبر بالذكر أنه في نهاية الرحلة أعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى محافظتي القاهرة والفيوم، وسعادتهم بزيارة المتحف المصري هذا الصرح العظيم، والذي يشهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

أسرة طلاب أجل مصر طب بيطري للمتحف القومي للحضارة الصور التذكارية

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