رئيس جهاز سوهاج الجديدة يناقش مطالب الأهالي ومقترحاتهم

عقد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، اجتماعا مع عدد من سكان مدينة سوهاج الجديدة لمناقشة مطالبهم والمشاكل التي يواجهونها، ولعرض مقترحاتهم لتطوير المدينة والنهوض بها.

حضر الاجتماع نواب ومعاونين رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومدير عام أمن الجهاز، ومدير الأحياء، ومدراء بعض الإدارات المختصة.

بدأ الاجتماع بترحيب المهندس رئيس الجهاز بالحضور وعرض ما تم من أعمال منذ بدء فترة توليه منصب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة. بعد ذلك، أعطى الكلمة لكل ساكن لعرض مطالبه والمشكلات التي يواجهونها ومقترحاتهم لتطوير المدينة.

تمت مناقشة حاجة السكان لتشغيل أتوبيسات مجلس الأمناء من وإلى سوهاج القديمة ومناطق مختلفة بمدينة سوهاج الجديدة، وقام المهندس رئيس الجهاز بمناقشة السكان حول المواعيد المطلوبة لخط سير الأتوبيس وتم تحديد المواعيد.

وصرح المهندس رئيس الجهاز بأنه سيتم تجربة هذه المواعيد لمدة أسبوع للنظر في مدى توافقها مع جميع سكان المدينة، مع متابعة مستمرة من المسؤولين بالجهاز، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع القادم يوم الاثنين المقبل الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤ م.

وفيما يخص مشكلة قطع كابلات الكهرباء أثناء الحفر، قام السيد المهندس رئيس الجهاز بالرد بأنه في حال قطع كابلات الكهرباء يتم الإصلاح الفوري وتحرير محضر لمن قام بالقطع، كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بتوخي الحذر أثناء الحفر حتى لا يتسببوا في أي تلفيات بالمرافق.

أما بالنسبة لوجود بعض الأعطال في الانترنت والتليفونات، فقام سيادته على الفور بالتواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمتابعة المستمرة لإصلاح جميع الأعطال وتوفير خطوط انترنت أرضية لمناطق ٥٥ فدان و٣٢ فدان.



تقدم السكان بشكوى بأنه لا يوجد سوى مخبز واحد يعمل داخل المدينة. رد المهندس رئيس الجهاز بأن المخبز الثاني كان به مخالفة وتم حل هذه المشكلة، وتم التواصل مع مديرية التموين لسرعة توفير حصة من الدقيق لتشغيل الفرن في أقرب وقت.

كما تم التقدم بشكوى بعدم وجود شهر عقاري لعمل التوكيلات في المدينة، وقد وعد بأنه قام بالتواصل مع السادة المسؤولين وسيتم إنشاء شهر عقاري يقدم كافة الخدمات في المدينة قريباً جداً.

وأيضاً تم التقدم بشكوى بعدم وجود مدارس تخدم منطقة 138 ومنطقة 42 ومنطقة "ابني بيتك 3". ورد سيادته بأنه تم تسليم هيئة الابنية التعليمية أراضٍ لبناء مدارس عليها لخدمة هذه المناطق، وجاري التواصل مع هيئة الابنية التعليمية لإدراجها في أقرب مخطط لها. كما ذكر سيادته أنه تم التواصل لإنشاء مدارس النيل والمدرسة اليابانية ومدارس دولية حكومية، وأنه جارٍ بناء مدرسة ثانوية عامة.

وأخيرًا، تم التقدم بشكوى بعدم وجود إنارة كهربائية في بعض الشوارع بمنطقة اجتماعية واحدة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة توصيل الكهرباء. ويقول المهندس محمد عبد الله، بأنه تم التواصل مع شركة الكهرباء وتم حل المشكلة.

وأوضح أنه تم تشغيل ١٠ سيارات مواصلات داخل المدينة، كما تم تشغيل شركة حورس لنقل سكان مدينة سوهاج الجديدة من وإلى محافظة سوهاج الأم. وتم أيضًا تشغيل ٥٠ سيارة ميكروباص لنقل المواطنين من وإلى محافظة سوهاج الأم، و٥٠ سيارة لنقل المواطنين من مدينة سوهاج الجديدة إلى جميع مراكز محافظة سوهاج الأم. وتمت الموافقة على تشغيل ٦٠ سيارة من محافظة القاهرة (موقف المرج) إلى موقف مدينة سوهاج الجديدة والعكس. كما تمت الموافقة على تشغيل ٢٠ سيارة من محافظة أسوان إلى مدينة سوهاج الجديدة والعكس.

بالنسبة لعدم وجود معهد أزهري، فقد أفاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بأنه تم التواصل مع فضيلة الشيخ وكيل وزارة الأزهر بسوهاج، وتم تقديم طلب لفضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف ومعالي دولة رئيس الوزراء، والطلب الآن في انتظار موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة لعدم وجود مكتب لتسجيل المواليد والوفيات في مدينة سوهاج، فقد أوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنه جارٍ الآن الانتهاء من أخذ موافقة الأحوال المدنية.

وبالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي المُغلقة، فقد أشار إلى أنه تم تكليف لجنة الضبطية القضائية بالجهاز بإصدار إنذارات لجميع الوحدات المغلقة، وسيتم إرسال مذكرة لصندوق التمويل العقاري لسحب هذه الوحدة إذا لم يتم استخدامها من قِبل صاحبها. كما تم إصدار إنذار لجميع الوحدات التجارية التي لم يتم تشغيلها، وفي حال عدم التشغيل سيتم سحبها وفقًا للشروط المُنصوص عليها في كراسة الشروط، وقد تمت الاستجابة وتشغيل هذه المحلات.

وأوضح أنه كلف لجنة الضبط القضائية بالجهاز بعمل إنذارات لجميع الوحدات المغلقة، ومن لم يقم بالسكن في الوحدة المخصصة له سيتم إرسال مذكرة لصندوق التمويل العقاري لسحب هذه الوحدة. كما قام بعمل إنذار لجميع الوحدات التجارية التي لم يتم تشغيلها، وفي حال عدم التشغيل سيتم السحب وفقاً لما هو منصوص عليه في كراسة الشروط، وقد تمت الاستجابة وتم تشغيل هذه المحلات.

وأكد أن الشركة تقوم بتنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية، وعند الانتهاء من الأعمال سيتم إعادة الشيء لأصله.