رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف تفاصيل مشروعات الإسكان بالمدينة

كشف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، عن تفاصيل مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من آخر 72 وحدة سكينة بواقع 3 عمارات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

مشروع "سكن لكل المصريين"

وقال المهندس محمد عبدالله، لـ "الدستور"، إنه جارٍ طرح تنفيذ 168 وحدة بواقع 7 عمارات نموذج 3 غرف وصالة، فضلًا عن تنفيذ 1008 وحدات سكينة بواقع 42 عمارة نموذج 3 غرف وصالة، كما بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 40%، بالإضافة إلى تنفيذ 180 وحدة سكينة بواقع 8 عمارات بمشروع "سكن لكل المصرييين" نموذج غرفيتن وصالة، كما بلغت نسبة إنجار المشروع 8%.

وأفاد بأنه جارٍ تنفيذ 4 عمارات بواقع 96 وحدة سكينة نموذج 90 مترًا يتضمن 3 غرف وصالة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة لمحدودي الدخل كاملة التشطيب شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام، وجار تنفيذ عدد 5 عمارات سكينة بواقع 120 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع 3 غرف وصالة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى تنفيذ عدد 9 عمارات بواقع 216 وحدة سكينة ضمن تنفيذ 42 عمارة سكينة كاملة التشطيب شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام ويتم تنفيذها بموقع رقم 4.

وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه تم تنفيذ 10 عمارات سكينة بواقع 240 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع 3 غرف وصالة بالمرحلة الخامسة بالموقع رقم 3، مشيرًا إلى أن جارٍ تنفيذ عدد 16 عمارة سكينة بواقع 384 وحدة سكينة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما يجري تنفيذ 14 عمارة سكينة بواقع 336 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع بالمرحلة الخامسة بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بموقع رقم 1.