رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لخطة المشروعات القومية لعام 2024

أعلن المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، الموقف التنفيذي لخطة المشروعات القومية لمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدينة، منوها أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال 2024.

وقال المهندس محمد عبد الله، إنه جاري تنفيذ مشروع محطة رفع صرف الصحي الذي يخدم منطقة 214 فدان و32.8 فدان ومنطقة الجامعات، موضحا أن قيمة تنفيذ المشروع نحو 11164725 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك جار تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي التى تخدم منطقة 127 فدانا ومنطقة 162 فدانا وقد تصل تكلفة المشروع نحو 43967180 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك تنفيذ محطة رافع التوسعات الجنوبية شامل الخزان الأرضي والبوستر وتنفيذ خط قطر 800 مم بطول 5 كيلو متر بقيمة إجمالية تصل لنحو 112210600 مليون جنيه.

مشروعات شبكات المياه والصرف والري بسوهاج الجديدة

وأفاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ مشروعات خط المياه بقطر 800 مم مزدوج بطول 6250 متر وخط مياه بقطر 500 مملي مزدوج بطول 1000 متر لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلى منطقة 455 فدان ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي وقد تصل تكلفة المشروع بقيمة 124421411 مليون جنيه.

وذكر أنه جار تنفيذ مشروع شبات طرق فرمة ومحطة مياه وصرف الصحي بمنطقة الشريط، وقد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 13627520 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال المرافق من شبكة المياه وصرف الصحي وشبكة الري وأعمال الطرق لمشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 36 بمنطقة التوسعات الجنوبية وقد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 16344580.9 مليون جنيه.

وكشف المهندس محمد عبد الله، أن خطة تنفيذ المشروعات القومية تشمل تنفيذ أعمال خط الطرد قطر 400 مملي من محطة رفع الحل العاجل ولربط على الخط المؤدي إلى محطة المعالجة بطول 1350 مترا وقد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 47550000 مليون جنيه.