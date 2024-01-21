الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد المستشفى الجامعي (صور)

رئيس جهاز سوهاج يتابع
رئيس جهاز سوهاج يتابع مستشفي الجامعي بسوهاج الجديدة

تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستشفى سوهاج الجامعي الذي يتسع لـ200 سرير، ورافقه نواب ومعاونين رئيس الجهاز ومدير عام أمن الجهاز، وعدد من مديري الإدارة، للاطمئنان على بدء تشغيل قسم الاستقبال في مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.

https://www.dostor.org/4516499

في بداية الجولة التفقدية، استقبل الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجامعي ورئيس الجهاز، الوفد المرافق له، وتم الاستفسار عن وجود أي عقبات أو احتياجات للمستشفى بهدف توفير كافة الاحتياجات للمرضى في المستشفى.

وأكد الدكتور مجدي القاضي أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وقام بشكر المهندس رئيس الجهاز والوفد المرافق له على الدعم الدائم للمستشفى ولجميع المناطق الخدمية داخل المدينة.

محمد عبد الله: يعلن عن تشغيل موقف السيارات   ويحذر من دخول التوكتوك المدينة

وفي سياق متصل كشف المهندس محمد عبد الله أنه تم تشغيل موقف نهاية الخطوط البالغ مساحته 10000 متر مربع لوقوف سيارات الميكروباص وتسيير الحركة المرورية في المدينة وربط المدينة بمختلف مراكز المحافظة. وطالب مدير عام أمن الجهاز ومدير إدارة التنمية والمهندس رئيس الأحياء بضرورة ضبط الأمن والنظام داخل المدينة وعدم دخول أي توكتوك داخل المدينة والتشديد على مصادرة أي توكتوك سيتواجد داخل المدينة على الفور وتطبيق أقصى عقوبة. كما طالب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرورة التعامل الفوري في حالة وجود أي مخالفة، وذلك حتى تستمر المدينة بالظهور بالمظهر الجمالي اللائق لسكان المدينة. ونوه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات للسكان.

يتابع بدء قسم مستشفى الجامعى سوهاج الجديدة

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