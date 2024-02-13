جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد تربية رياضية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية التربية الرياضية، والذى يستمر في الفترة من ١١ إلى ٢٦ فبراير الجاري، موضحًا أن البرنامج الزمني تم إقراره "أونلاين" يوم الأحد الموافق ١١ فبراير.

وجرى إعلان البرنامج الزمني للترشح لمنصب العميد، على أن يبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير، تلقى طلبات الترشح وملفات التقديم حتي يوم الاثنين الموافق ١٩ من نفس الشهر، من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ٢ بعد الظهر، بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

وأضاف "النعماني"، أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠فبراير، ثم يبدأ الخميس الموافق ٢٢ من نفس الشهر فتح باب تلقي الطعون على المرشحين، أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير، بينما سيتم إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبرابر.