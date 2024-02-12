رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة اختيار المرشحين للوظائف القيادية

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالجامعة، وذلك لاختيار مدير عام العلاقات العامة وأمين كليتي الحاسبات والمعلومات والتربية النوعية.

جرت الأعمال بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني رئيسًا للجنة، وبعضوية كلًا من الدكتور عبد الناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمستشار محمد ضياء الدين المستشار القانوني للجامعة وعصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم تقييم المتقدمين بناء على عدة معايير هي، التاريخ الوظيفي، والقدرات العلمية المناسبة للمنصب، وجودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية في المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات، لافتًا إلى أن المرشحين قدموا عروضًا عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالإستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في استكمال زارعة ١٠٠٠ متر نجيل وأشجار الزينة والمثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك بحضور كلًا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح محمود مدير عام الشئون الإدارية.

وأوضح أن الجامعة قامت بإعداد وتنفيذ خطة واضحة لتشجير الجامعة، وذلك تنفيذًا لمبادرة 100 مليون شجرة، التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي والتي ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى وانما لها أثر بيئى وعالمى واقتصادى، مؤكدًا علي ضرورة التوعية من أجل ترشيد الإستهلاك واستغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، يما يضمن لنا وللأجيال القادمة حياة صحية آمنة.

وقال الدكتور خالد عمران، إن الجامعة تحرص علي زيادة المساحات الخضراء وذلك تأكيدًا على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه تم استكمال وتجهيز وزراعة ٥٠٠ متر نجيل سابق التجهيز، بعد عمل إحلال بالتربة والرمل الصالحة للزراعة بعدد ٢ حوض، وذلك أمام مبنى كلية التربية بمقر الجامعة الجديد.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الفتاح، أنه تم زراعة ٢٧٥ أشجار زينة قابلة للقص والتشكيل بالمسطحات أمام مبنى كلية الهندسة، وذلك بالتعاون بين إدارة الحدائق والمعسكر الطلابى للكلية.