الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العملية التعليمية في اليوم الثاني بالفصل الدراسي الثاني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية بكليتي التربية والهندسة بمقر الجامعة الجديد، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والذي انطلق يوم السبت ١٠ فبراير الجاري ويستمر حتى ٣٠ من مايو ٢٠٢٤، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التى حددها المجلس الأعلى للجامعات. 

وقد رافقه بالجولة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الباسط دياب وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته، أكد النعماني على حرص إدارة الجامعة تهيئة الأجواء الملائمة والبيئة الدراسية المناسبة التى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعات، باعتبار التعليم أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، وأهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، موضحًا أن إدارة الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، من حيث تجهيزتعدادات اللوجستية الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، من حيث تجهيز الكليات وإنهاء أعمال الصيانة بقاعات التدريس والمدرجات والمعامل، وأيضًا إعلان الجداول الدراسية ونشر المقررات الإلكترونية على منصة الجامعة، وتوفير التيسيرات والمتطلبات اللازمة لضمان انتظام سير العملية التعليمية بشكل مستقر.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح، وتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية منذ يومها الأول، مؤكدًا على أن الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي فى المقام الأول، وتعمل على دعم ورعاية الطلاب وتحفيزهم للمشاركة بفاعلية فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وخبراتهم الشخصية.

حسان النعماني الدراسية المناسبة الجمهورية الجديدة الاستعدادات اللوجستية والمدرجات والمعامل الجامعة تسعي جاهدة الجامعة تسعي جاهدة لتوفير مصلحة الطالب الجامعي

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