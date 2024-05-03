تقرير أمريكي: إسرائيل تمهل حماس أسبوعا لقبول مقترح الهدنة قبل بدء هجوم رفح

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا لقبول مقترح الهدنة قبل بدء هجوم رفح.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن إسرائيل تمهل حماس أسبوعاً للتوصل إلى اتفاق وإلا سيبدأ الهجوم على رفح، ولم يرد زعيم حماس في غزة على اقتراح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه في نهاية الأسبوع الماضي.

أسبوعاً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار



وأفادت الصحيفة أن إسرائيل منحت حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإلا فإنها ستبدأ عملية عسكرية في رفح، بحسب ما أعلن مسؤولون مصريون الجمعة، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة المسلحة بشروط أفضل تضمن بقائها.

وذكرت: عملت مصر مع إسرائيل على اقتراح منقح لوقف إطلاق النار قدمته إلى حماس في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤولين مصريين، وكان من المتوقع أن تتشاور القيادة السياسية لحماس مع جناحها العسكري في غزة وتعود إلى الاقتراح. لكن يحيى السنوار، القائد العسكري للحركة في غزة، والذي يعتقد أنه يختبئ في الأنفاق في القطاع ويتخذ القرارات النهائية، لم يرد، حسبما قال المسؤولون.

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن أي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيعرض حياة مئات الآلاف من سكان غزة للخطر ويشكل ضربة قوية للعمليات الإنسانية في القطاع بأكمله.

وجاء هذا البيان في الوقت الذي أخلت فيه الشرطة الفرنسية اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في جامعة العلوم السياسية في باريس. تابع مدونتنا المباشرة لمعرفة آخر التطورات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس لايركه، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح "قد يكون بمثابة مذبحة للمدنيين وضربة قوية للعملية الإنسانية في قطاع (غزة) بأكمله".

قامت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة بإجلاء طلاب جامعة ساينس بو الراقية في باريس الذين كانوا ينظمون اعتصاما للاحتجاج على الحرب في غزة وسياسات الجامعة.

قال وزير التجارة التركي يوم الجمعة إن بلاده ستحافظ على وقف التجارة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات بحرية إلى المنطقة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أنه تأكدت وفاة الإسرائيلي الذي كان محتجزا كرهينة في غزة منذ الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.

اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة ما يقرب من 2200 شخص خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، واستخدمت أحيانًا معدات مكافحة الشغب والمركبات التكتيكية وأجهزة الانفجار السريع لإخلاء المخيمات والمباني المحتلة.

وقتل ما لا يقل عن 34622 فلسطينيا وأصيب ما يقدر بنحو 77867 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وفقا لوزارة الصحة في الأراضي التي تديرها حماس. وقتل نحو 1170 شخصا في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، وتم احتجاز 250 شخصا كرهائن، وفقا للأرقام الإسرائيلية، وما زال 132 شخصا في عداد المفقودين.